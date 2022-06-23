Сім'я Степаненків з невеличкого селища Нью-Йорк на Донеччині поїхала на реабілітацію в США, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Певний час сім'я перебувала у міській дитячій лікарні Львова.
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Після лікування сім'я хоче повернутись додому
Наталя з дітьми потрапили під обстріли на вокзалі в Краматорську. Донька Яна втратила обидві ноги, мама залишилась без однієї. Однак дівчата стали незламними. Тепер сім’я вирушає на протезування до США, їх погодилася прийняти клініка у Сан-Дієго.
11-річна Яна зізнається, що мріє після лікування повернутись додому. Садовий зазначив, що саме тому у Львові будують Національний реабілітаційний центр UNBROKEN. Аби українці, які постраждали від російської агресії, могли повернутись в Україну і тут продовжити реабілітацію.
Степаненки вирушають на лікування до США / Фото ЛМР:
Обстріл вокзалу у Краматорську
- Росіяни ще 8 квітня ракетами обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. Тоді загинули 52 людини, а постраждало внаслідок ракетного обстрілу – 99 людей.
- Цинізм у тому, що російські окупанти прекрасно знали, що на вокзалі були люди. Перед такими ударами завжди йде дорозвідка цілі. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У".
- При цьому на ракеті, яку запустили по залізничному вокзалу Краматорська, був напис "за детей".
- Після жахливого ракетного обстрілу російських окупантів по Краматорську у місті оголосили термінову евакуацію приватним транспортом, усіма автобусами та автівками, які є в місті.
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