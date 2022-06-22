Софійка – одна з 910 дітей, які постраждали від рук російських окупантів. Дівчинка 3 місяці жила в лікарні. Її досі мучать фантомні болі.

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Дитина здригається від кожного звуку

Зараз Софійка перебуває в Римі. Вона розповідає, що здригається від кожного звуку та боїться літаків.

Коли я переживаю, в мене болить не тільки неіснуюча рука, – біль віддає у все тіло,

– каже дитина.

У минулому дівчинка я займалася кінним спортом, але не знає, чи зможе знову це робити із однією рукою. Софійці потрібен протез. Коли вона буде його носити, фантомні болі стихнуть, і дівчинка навіть зможе одягатися сама.

Софійка потребує допомоги

Для дівчинки знайшли клініку в Америці, яка може виготовити такий протез. Однак у них недостатньо фінансування. Потрібні спонсори, бо вартість вимірюється десятками тисяч доларів.

Тому всіх небайдужих просять долучитись та поширювати інформацію про Софійку.



Софійка втратила руку та маму / Фото з інстаграму alenglish

Скільки дітей постраждали від російської агресії

Станом на 22 червня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали понад 916 дітей в Україні. Це офіційні цифри, але насправді жертв може бути набагато більше, оскільки порахувати їх на окупованих територіях неможливо. Відомо, що 324 дитини загинуло, понад 592 – зазнали поранення.

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 307,

Харківській області – 175,

Київській області – 116,

Чернігівській області – 68,

Луганській області – 54,

Херсонській області – 52,

Миколаївській області – 48,

Запорізькій області – 30,

Сумській області – 17.

Серед останніх злочинів росіян проти дітей – вбивство 8-річної дівчинки в Безруках, що на Харківщині. Окупанти обстріляли селище, і дитина, яка була на подвір'ї, зазнала смертельного поранення. Її мати також постраждала.

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