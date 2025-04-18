В Одесской области мать избила годовалого сына: из-за травм ребенок умер
- Полицейские задержали жительницу Одесской области за причинение тяжких телесных повреждений годовалому сыну, в результате которых он умер в больнице.
- В полиции рассказали, что ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга, застарелыми переломами плечевой и локтевой костей. Вскоре мальчик умер.
В Одесской области 26-летняя мать избила своего годовалого сына. После этого ребенок умер в больнице.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.
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В Одесской области мать избила годовалого сына
Несколько дней назад медики сообщили в полицию о ребенке с повреждениями. Мальчика госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга, застарелыми переломами плечевой и локтевой костей. К сожалению, вскоре ребенок умер.
Согласно данным полиции, 26-летняя жительница Березовщины привезла в местный медцентр сына, когда ему стало очень плохо. Тогда она объяснила, что ребенок ушибся, упав с кровати.
Впрочем, в ходе проведения следственных мероприятий полицейские разоблачили женщину в обмане и выяснили, что она нанесла малышу телесные повреждения, когда он плакал,
– говорится в сообщение.
Ранее женщина в поле зрения полиции не попадала. Следователи задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и при наличии достаточных доказательств сообщили ей о подозрении по статье 121 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В полиции отметили, что ей грозит немалый срок заключения.
Известно, что назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти ребенка.
Напомним, в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело 1-летнего ребенка в морозильной камере одной из квартир. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.