Мама плачет и говорит: "Убили как насекомых", – бывшая гражданская жена о бортпроводнике МАУ

В Иране 2 года назад произошла катастрофа самолета МАУ. Бывшая гражданская жена старшего бортпроводника Игоря Матькова рассказала, что сначала узнала обо всем из слез и крика его мамы.

Кристина Александрович узнала о катастрофе по телефону от матери погибшего. Воспоминаниями бывшая гражданская жена поделилась в разговоре с журналисткой 24 канала.

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По словам Александрович, мать Игоря Матькова плакала и кричала в трубку от того, что самолет разбился. "Мама только плачет и говорит: "Убили как насекомых", – рассказала женщина.

Погибший бортпроводник мечтал стать пилотом

Игорь Матьков, которому было 34 года, работал в авиации примерно с 2008 года. На последнем своем рейсе был старшим бортпроводником, хоть его самая большая мечта в жизни была работать именно пилотом.

Он учился на пилота и одновременно работал. На момент гибели у него были все лицензии и необходимые документы, чтобы работать пилотом,

– объяснила Александрович.

Пара познакомилась в самолете. Игорь был стюардом, а Кристина – пассажиркой. Гражданские супруги вместе посетили более 30 стран. Игорь воспитывал сына женщины Алексея. Отношения пара прекратила после 9 совместных лет, однако оставались близкими.

Как сообщила Кристина Александрович 24 каналу, Игорь Матьков прошел собеседование в МАУ на должность пилота. Ему должны были сказать, когда появится вакансия.

"Игорь фактически воспитал моего сына. Он много времени ему уделял даже после нашего расставания. Алексей его обожал. Это был его кумир и идеал. Сын мог даже меня не послушать, а Игоря слушал", – поделилась женщина.

Бывшая гражданская жена: потерю чувствую каждый день

По мнению Александрович никто не верит, что самолет МАУ сбили случайно. "Страна сбила гражданский самолет другого государства и сказала: "Ой, мы случайно". И все. Украина такая: "Ну да". Больно от этого", – отметила бывшая гражданская жена.



Гражданские супруги посетили более 30 стран / Фото из фейсбука Кристины Александрович

"Иногда нафантазирую, возможно, он жив. Может в плену, ведь их же хоронили в закрытых гробах. Потерю чувствую каждый день. Он не позвонит, не напишет, не улыбнется. Тяжело очень", – рассказала она.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Иранские военные сбили ракетами самолет МАУ 8 января 2021 года в небе Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство других погибших – граждане Ирана.

Власти Ирана только 11 января подтвердили истинную причину авиакатастрофы. С тех пор страны, граждане которых погибли в катастрофе, пытаются добиться от Ирана должной компенсации. Тегеран на какие-то суммы давал согласие, но крайне незначительные.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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