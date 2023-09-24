"Навсегда вместе с сыном": как общество отреагировало на смерть мамы Скрябина

Мама культового украинского музыканта Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна Кузьменко умерла на 76 году жизни. Пользователи посвятили ей сотни постов.

Ольга Михайловна Кузьменко ушла из жизни 23 сентября. Как на ее смерть отреагировали в сети – читайте в материале 24 Канала.

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Дочь перепостила сообщение группы

Дочь Ольги Михайловны перепостила в свои сториз в инстаграме сообщение группы Скрябина. На фото она вместе со своим сыном.

"Мам..." – такая подпись под этим сообщением.

Очевидно, что это связано с известной одноименной песней Кузьмы.

Реакция Русланы

На смерть Ольги Михайловны отреагировала также и украинская певица, победительница "Евровидения-2004", Руслана Лыжичко. Она посвятила женщине сообщение в фейсбуке.

Госпожа Оля! Почивайте с миром…

– написала она.

Реакция Ирины Билык

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга.

На странице в Instagram Билык разместила архивную фотографию, на которой Кузьма изображен вместе со своей мамой, и подписала ее:

"Есть только один большой смысл в этой смерти, – она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна!" – написала она.

Женщине посвятили стихотворение

Пользователь инстаграма martusya_poet посмертно посвятила Ольге Михайловне стих. В нем говорится, что она теперь навсегда рядом с сыном.



Маме Скрябина посвятили стихотворение / Скриншот 24 Канала

К слову, певица Руслана рассказала, что для Кузьмы Ольга Михайловна была лучшим другом. А легендарная песня появилась, потому что он обожал слово "мама".

Реакция Максима Козицкого

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отреагировал на смерть матери культового украинского музыканта.

"Не стало Ольги Кузьменко, мамы Кузьмы Скрябина. Светлая память светлому человеку", – написал он в своем телеграме.

Обычные пользователи тоже не остались в стороне от такой потери. Они посвящают Ольге Михайловне сотни сообщений и выражают свое восхищение женщиной и соболезнования родственникам.

Как пользователи твиттера и фейсбука реагируют на смерть матери Кузьмы​

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