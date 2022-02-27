"Мама забери меня": российские захватчики массово сдаются в плен

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг напуган и сдается в плен.

Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись, как оккупанты из Волгограда складывают оружие и раскаиваются в том, что пришли на украинскую землю с войной.

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Почему это "осознание" пришло только тогда, когда российские захватчики прошли почти пол Украины и оказались в Николаевской области – вопрос открытый.

Однако факт остается фактом – враг массово сдается украинским силовикам. Со всеми пленными активно работают и документируют их показания, чтобы каждый причастный был наказан,

– подчеркнули в СБУ.

Российские захватчики сдаются в плен: смотрите видео