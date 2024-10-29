Воевал в ССО: на фронте в Украине погиб еще один грузинский доброволец

На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец Мамука Кекелия. Он воевал на стороне украинских Сил обороны.

Об этом пишет издание Mtavari.

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На фронте в Украине погиб еще один грузинский доброволец

Информацию о гибели Кекелии распространили его друзья. Однако никаких подробностей не приведено.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.

Вечная память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким воина.

Напомним, что в августе в боях за Украину погиб грузинский доброволец Виктор Кипритиди, который воевал на стороне ВСУ.

Издание также сообщает, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 60 грузинских бойцов, которые воевали на стороне ВСУ.

Стоит заметить, что "Грузинский легион" воюет в Украине с 2014 года.