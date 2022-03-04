"Мамы, найдите своих сыновей": российские пленные звонят родителям и признаются в зверствах

Российские пленные звонят по телефону своим родным и рассказывают о том, что на самом деле происходит в Украине. Они призывают остановить войну и выходить на протесты.

Пока страна-агрессор вводит тотальную цензуру и скрывает происходящее на территории Украины, российские пленные рассказывают об этом своим родным.

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Россияне бомбят украинские города

Один из пленников позвонил по телефону своей маме и рассказал ей, что его бригады уже нет, а он сам в плену. Также он рассказал о том, что уже больше 9 тысяч российских военных погибли, а оккупанты бомбят мирные города.

Пленник попросил свою мать звонить в военкомат и спрашивать, освободят ли его из плена, выходить на улицы и остановить войну.

Российский пленник звонит по телефону маме: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

У Украины современное вооружение

Срочник, который отбывал службу под Москвой, рассказал, что их согнали на учебу в Ростовскую область, однако затем они перешли украинскую границу. Пленный рассказал, что всю их колонну уничтожила украинская армия с помощью Javelin и Bayraktar.

В живых остались только несколько солдат, и они попали в плен. Российский солдат также призвал граждан страны-агрессора выходить на митинги, чтобы остановить войну.

Российский пленник рассказал об уничтожении своего батальона: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

С пленными обращаются хорошо

Другой российский пленный, который также призвал свою маму выходить на улицу, чтобы остановить войну, рассказал о том, какие условия в плену. Украинская сторона кормит пленных, не бьет их, и вообще, по словам солдата, обращается с ними хорошо. Однако этому солдату повезло меньше – его мама повторила мантры о "братьях" и сказала сыну не плакать, потому что он солдат.

Российский солдат звонит по телефону маме: смотрите видео

Россиянам не давали карт

Еще один пленный рассказал, что в ночь на 24 февраля им из Белгорода дали команду ехать. Карты им не дали, телефоны и документы забрали. Утром они поняли, что уже на территории Украины, однако руководство приказало им не задавать лишние вопросы.

Пленный о том, как российские войска ехали в Украину: смотрите видео

Пленный призвал маму идти на антивоенные митинги: смотрите видео

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Российский пленник звонит по телефону сестре: смотрите видео

Еще один российский пленный тоже рассказал, что не знал о том, куда они едут. Он – срочник. Пленник обратился к россиянам с призывом выйти на антивоенные протесты.

Пленник обращается к россиянам: смотрите видео

Еще одного пленника осенило – он понял, что их отправили как пушечное мясо на территорию Украины. Потому он призывает россиян прекратить войну.

Прозрение российского пленника: смотрите видео

Другой солдат рассказал, что руководство их просто бросило в неизвестном им населенном пункте. Они пошли спрашивать, где именно они, и так попали в плен. Удивительная история, только российские СМИ ее не расскажут.

Российский солдат рассказал, как попал в плен: смотрите видео

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