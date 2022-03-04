Поки країна-агресорка вводить тотальну цензуру та приховує те, що відбувається на території України, російські полонені розповідають про це своїм рідним.

Зауважте Будь-яка війна має правила, але Росія порушує їх, – Подоляк

Росіяни бомблять українські міста

Один із пололнених зателефонував своїй мамі та розповів їй, що його бригади уже немає, а він сам у полоні. Також він розповів про те, що вже понад 9 тисяч російських військових загинули, а окупанти бомблять мирні міста.

Полонений попросив свою матір телефонувати у військкомат і питати, чи його звільнять з полону, виходити на вулиці та зупинити війну.

Російський полонений телефонує мамі: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)

В України сучасне озброєння

Строкових, який відбував службу під Москвою, розповів, що їх зігнали на навчання у Ростовську область, однак потім вони перейшли український кордон. Полонений розповів, що всю їхню колону знищила українська армія за допомогою Javelin i Bayraktar.

Живими залишилися тільки кілька солдатів і вони потрапили у полон. Російський солдат також закликав грамадян країни-агресорки виходити на мітинги, щоб зупинити війну.

Російський полонений розповів про знищення свого батальйону: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)

З полоненими поводяться добре

Інший російський полонений, який також закликав свою маму виходити на вулиці, зоб зупинити війну, розповів про те, які умови в полоні. Українська сторона годує полонених, не б'є їх, та загалом, за словами солдата, поводиться з ними добре. Однак цьому солдату пощастило менше – його мама повторила мантри про "братів" і сказала сину не плакати, бо він солдат.

Російський солдат телефонує мамі: дивіться відео

Росіянам не давали карт

Ще один полонений розповів, що у нач проти 24 лютого їм з Бєлгорода дали команду їхати. Карт їм не дали, телефони і документи забрали. Уранці вони зрозуміли, що вже на території України, однак керівництво наказало їм не ставити зайвих питань.

Полонений про те, як російські війська їхали в Україну: дивіться відео

Полонений закликав маму йти на антивоєнні мітинги: дивіться відео

Схожу інформацію розповів й інший полонений: дивіться відео

Російський полонений телефонує сестрі: дивіться відео

Ще один російський полонений так само розповів, що не знав про те, куди вони їдуть. ВІн – строковик. Полонений звернувся до росіян із закликом вийти на антивоєнні протести.

Полонений звертається до росіян: дивіться відео

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