Сирийская национальная армия (SNA) вступила в бои с Сирийскими демократическими силами (SDF). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Какова ситуация в Манбидже

Демократические силы заявили, что турецкие военные обстреляли несколько административных зданий в Манбидже. Турция считает SDF террористической организацией и именно поэтому поддерживает повстанцев в их попытках изгнать из этого района силы, возглавляемые курдами.

Репортер Курдской службы "Голоса Америки" сообщил, что несколько часов в городе шли бои. После этого часть поддерживаемых Турцией группировок отступила из Манбиджа, а другие остаются за пределами города.

В то же время репортеры турецкого агентства Anadolu говорят, что Сирийская национальная армия взяла под контроль город Урейме, что на западе Манбиджа, село Ум Дадат на севере и контролирует этот район. Изменения на карте также подтверждают, что SNA контролирует город.

Стоит отметить, что город Манбидж, расположен в провинции Алеппо, был под контролем поддерживаемых США бойцов SDF с момента освобождения от боевиков "Исламского государства" в 2016 году.

Сирийские демократические силы сформировали альянс между возглавляемыми курдами Отрядами защиты народа и другие группы при поддержке США для борьбы с "Исламским государством" в 2014 году.

Турция в 2016 году отправила в Сирию войска, чтобы оттеснить курдские группировки и "Исламское государство" от своих границ. Это привело к тому, что некоторые из групп сформировались в Сирийскую национальную армию.

При поддержке турецкой военной силы ей удавалось удерживать часть территории вдоль сирийско-турецкой границы.