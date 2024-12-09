Сирійська національна армія (SNA) вступила в бої із Сирійськими демократичними силами (SDF). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Яка ситуація у Манбіджі

Демократичні сили заявили, що турецькі військові обстріляли кілька адміністративних будівель у Манбіджі. Туреччина вважає SDF терористичною організацією і саме тому підтримує повстанців у їхніх спробах вигнати з цього району сили, які очолюють курди.

Репортер Курдської служби "Голосу Америки" повідомив, що кілька годин у місті точилися бої. Після цього частина підтримуваних Туреччиною угрупувань відступила з Манбіджа, а інші залишаються за межами міста.

Водночас репортери турецького агентства Anadolu кажуть, що Сирійська національна армія взяла під контроль місто Урейме, що на заході Манбіджа, село Ум Дадат на півночі та контролює цей район. Зміни на мапі також підтверджують, що SNA контролює місто.

Варто зазначити, що місто Манбідж, розташоване у провінції Алеппо, було під контролем підтримуваних США бійців SDF з моменту звільнення від бойовиків "Ісламської держави" у 2016 році.

Сирійські демократичні сили сформував альянс між очолюваними курдами Загонами захисту народу та інші групи за підтримки США для боротьби з "Ісламською державою" у 2014 році.

Натомість Туреччина у 2016 році відправила в Сирію війська, щоб відтіснити курдські угрупування та "Ісламську державу" від своїх кордонів. Це призвело до того, що деякі з груп сформувалися у Сирійську національну армію.

За підтримки турецької військової сили їй вдавалося утримувати частину території вздовж сирійсько-турецького кордону.