Что означают маневры оккупантов на Юге: объяснение военного эксперта

Часть российских войск покинула правый берег Днепра в Херсонской области. Однако нет никаких признаков стратегической паники противника.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, россияне действительно проводят определенные маневры в Херсонской области.

Обратите внимание После 15 ноября вопрос с правым берегом Херсона будет решен, – военный эксперт

Однако эти действия оккупантов не вызваны страхом перед наступлением Вооруженных Сил Украины.

Настоящая паника противника будет тогда, когда 600 – 800 воинов врага одномоментно сдадутся к нам в плен. Тогда можно будет сказать, что там действительно произошел какой-то надлом,

– отметил военный эксперт.

Черник подчеркнул, что как бы украинцы ни относились к врагу и сколько бы ни вешали на него ярлыков, что якобы россияне – не очень умные, оккупанты все-таки учатся. Он добавил, что Россия – это "великий военный монстр".

Самая лучшая тактика ВСУ для освобождения Херсона

В частности, оккупанты достаточно сильны в информационно-психологических операциях, одну из которых сейчас реализуют на Юге Украины.

Херсон нельзя штурмовать "в лоб". Здесь возможна только тактика "тысячи порезов". Мы должны бесконечно разбивать их логистику, чем сейчас и занимаемся, и довести их личный состав до голодного истощения,

– подчеркнул Черник.

Он добавил, что путем освобождения Херсона может стать только его осада. Впрочем, военный эксперт не исключает, что россияне могут решиться и на "жест доброй воли", как это было на острове Змеиный.

Предпосылки для того, чтобы ВСУ отбили Херсон

Черник уверен, что Украина обязательно освободит оккупированный областной центр. По его словам, стратегическая логистически-огневая удавка заброшена давно и ВСУ качественно отрабатывают эту концепцию.

Потихоньку российские войска истощаются. Однако нужно их истощение до нуля, когда у людей не будет что есть. Только тогда у нас появятся все предпосылки для того, чтобы по-настоящему отбить Херсон,

– сказал военный эксперт.

Когда может произойти большой перелом в войне

Он добавил, что ВСУ обязательно отобьют все оккупированные Россией территории. Однако не стоит рассчитывать на то, что это может произойти за несколько недель или месяцев.

Настоящие предпосылки для большого перелома в войне при нынешнем типе боевых действий сложатся не раньше конца весны – в начале лета 2023 года. Тогда у нас появится очень взвешенный оптимизм,

– отметил Черник.

Военный эксперт добавил, что не стоит слишком забегать вперед, ведь война – сложное явление.

Петр Черник рассказал, когда ждать перелома в войне против России: смотрите видео

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