Мангал на башне не спас: в СБУ показали, как чат-бот помогает уничтожить российскую технику
Источник:телеграм СБУ
В течение 15-ти дней Вооруженные силы Украины защищают наше государство от наглых рук страны-агрессора. И ВСУ это удается! Враг несет многочисленные потери.
В остановке оккупанта помогают и гражданские. В частности, отправляя сообщение на официальный чат-бот @stop_russian_war_bot.
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Так, в Службе безопасности Украины отметили, что благодаря сообщениям в официальном чат-боте, украинские войска могут больше уничтожать врага.
Следите за каждым движением оккупантов, их техники или диверсионно-разведывательных групп – сразу сообщайте об этом нашим защитникам,
– подчеркивают в СБУ.
Также напомнили, что информацию в чат-бот следует присылать четкую и структурированную, желательно – с геолокациями.
В СБУ показали, как чат-бот помогает уничтожить российскую технику / Фото из телеграма СБУ
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