российский пропагандист игорь мангушев на свое стендап-выступление принес якобы череп украинского защитника "Азовстали". За это ему светит срок в тюрьме, даже по российским законам, но мангушеву простят, потому что он на стороне путина.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он уверяет, что этот мангушев – дурак, и он не понимает, зачем путин устроил войну.

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Гудков подчеркнул, что уже неоднократно объяснял то, что в войне только одна цель – удержать путина у власти любой ценой.

По его словам, Украина была выбрана для этого по нескольким причинам:

она мешала этому абсолютизму власти путина,

как цель, которая должна отвлечь население от всех других проблем.

Этот дурак безмозглый (мангушев – 24 канал) думает, что путин воюют за какую-то идею. Но на самом деле путин воюют за себя, свою шкуру и право безраздельно управлять и командовать россией. А Украина выбрана только как средство решения этой проблемы,

– заявил Гудков.

Оппозиционер добавил, что все те дураки и оболтусы, которых россияне часто видят на своих экранах, фантазируют на тему войны и ничего не понимают.

"Я думаю, что этот дурак мангушев сам и окажется в тюрьме в конечном итоге, он будет там сидеть за разжигание ненависти. Ведь сегодня даже в российском законодательстве, как ни странно, за эту речь и призывы к убийству и ненависти ему предстоит срок. Поэтому он должен сидеть", – отметил он.

Оппозиционный политик отметил, что мангушев нарушил целый ряд статей, ныне действительных в Уголовном кодексе россии. Но он добавил, что другой вопрос, что весь закон и конституция в россии не работают.

Однако ясно, что ему все простят, ведь он играет на стороне путина. мангушеву простят даже самые ужасающие нарушения закона, пока он играет на стороне агрессора. Как только он хоть немного отойдет от этой позиции, получит по полной программе,

– убеждает Гудков.

По его мнению, такие "ухари", которые всем угрожают, они на фронт не рвутся, а пытаются других туда направить вместо себя. "Думаю, что этот мерзавец мангушев неплохо себя чувствует при этой власти", – добавил оппозиционер.

Гудков прокомментировал циничный поступок пропагандиста мангушева: видео



Добавим, что этот мангушев во время стендапа размахивал черепом, якобы взятым в качестве трофея на "Азовстали". В выступлении он подчеркивал, что примирение между народами быть не может, ведь россияне, видите ли, воюют за идею, а не с людьми.

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео этого позорного выступления и добавил, что, несмотря на то, что такие видео сложно смотреть, делать это необходимо для понимания, что россияне "пошли на войну против нас с одной целью – совершать геноцид".