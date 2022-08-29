Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він запевняє, що цей мангушев – дурень, і він не розуміє, навіщо путін влаштував війну.

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Гудков наголосив, що вже неодноразово пояснював те, що у війні лише одна мета – утримати путіна при владі будь-якою ціною.

За його словами, Україна була вибрана для цього через кілька причин:

вона заважала цьому абсолютизму влади путіна,

як ціль, яка має відволікти населення від всіх інших проблем.

Цей дурак безмозкий (мангушев – 24 канал) думає, що путін воює за якусь ідею. Але насправді путін воює за себе, свою шкуру та право безроздільно керувати і командувати росією. А Україна вибрана лише як засіб вирішення цієї проблеми,

– заявив Гудков.

Опозиціонер додав, що всі ті дурні та телепні, які росіяни часто бачать на своїх екранах, фантазують на тему війни і нічого не розуміють.

"Я думаю, що цей дурень мангушев сам і опиниться у в’язниці в кінцевому результаті, він буде там сидіти за розпалювання ненависті. Адже сьогодні навіть в російському законодавстві, як не дивно, за цю промову та призиви до вбивства і ненависті йому належить війна. Тому він має сидіти", – зазначив він.

Опозиційний політик зауважив, що мангушев порушив цілу низку статей, які нині дійсні в кримінальному кодексі росії. Але він додав, що інше питання, що весь закон та конституція в росії не працюють.

Проте зрозуміло, що йому все пробачать, адже він грає на стороні путіна. мангушеву пробачать навіть найжахливіші порушення закону, поки він грає на стороні агресора. Як тільки він хоч трохи відійде від цієї позиції, то отримає по повній програмі,

– переконує Гудков.

На його думку, такі "ухарі", які всім погрожують, вони на фронт не рвуться, а намагаються інших туди направити замість себе. "Думаю, що цей мерзотник мангушев непогано себе почуває при цій владі", – додав опозиціонер.

Гудков прокоментував цинічний вчинок пропагандиста мангушева: відео



Додамо, що цей мангушев під час стендапу розмахував черепом, нібито узятим як трофей на "Азовсталі". У виступі він наголошував, що примирення між народами бути не може, адже росіяни, бачте, воюють за ідею, а не з людьми.

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео цього ганебного виступу та додав, що попри те, що такі відео складно дивитись, робити це необхідно для розуміння, що росіяни "пішли на війну проти нас з однією метою – вчиняти геноцид".