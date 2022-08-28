В сети распространяют "антивластный манифест" от имени азовцев: полк сделал заявление

В сети появилась информация о манифесте, в котором от имени полка "Азов" призывают на решительные меры по защите Украины. Это оказалось фейком.

В фейковом манифесте говорится о мерах по защите нашего государства "не только от московской империи, но и от гнили наверху". Об этом сообщили в полку "Азов".

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Манифест от азовцев – фейк

Азовцы заявили, что полк не имеет никакого отношения к этому манифесту.

Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины,

– заявили защитники.

Они добавили, что отомстят за гибель каждого бойца полка "Азов", каждого патриота Украины, но месть будет направлена исключительно на врага – страну-террориста.

Фейки россии

Недавно россия опубликовала три фейка по поводу "достижений" своей армии. Первым стало сообщение оккупантов о якобы уничтожении командных пунктов 14-й отдельной механизированной бригады в районе Соледара. Советник главы ОП Сергей Лещенко сообщил, что он сконтактировал с командованием бригады, поэтому для россиян есть 2 плохие новости – во-первых, командные пункты никто не уничтожал, во-вторых, 14-я бригада уже несколько недель не находится в Соледаре.

Следующим на очереди стал фейк о том, что якобы оккупанты убили 50 военных 72-й мотопехотной бригады в районе города Бахмут. Бойцы бригады также опровергли эту информацию

Еще одним фейком стало сообщение об уничтожении 30 бойцов 95 десантно-штурмовой бригады в районе Славянска.

Лещенко подчеркнул, что ложь оккупантов носит системный характер и своими вымыслами россияне пытаются оправдать убийство гражданского населения.

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