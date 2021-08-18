Манипулирование фактами, – организаторы отрицают установку сцены на братской могиле в Киеве

На День Независимости Украины на площади Конституции состоится концерт мировой звезды Андреа Бочелли. Но еще до начала мероприятия вспыхнул большой скандал.

24 канал попытался разобраться в ситуации. Позиции обеих сторон конфликта и детали скандала рассказываем далее.

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Что стало причиной скандала

Дело в том, что 24 августа на площади Конституции в Киеве запланирован концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли в сопровождении симфонического оркестра. Благотворительные средства, которые будут собраны на этом концерте, направят на создание Центра современного искусства – Музея Ивана Марчука.

Что же в этом плохого? В КГГА заявили, что сцену для концерта монтируют над братской могилой в Мариинском парке.

Обвинение КГГА

Источник: фейсбук Владимира Прокопива

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив заявил, что монтажные работы проходили на братском захоронении участников революции 1917 – 1921 годов. К тому же организаторы мероприятия якобы не получили разрешения от КГГА.

Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении, которое находится в реестре недвижимых памятников,

– сказал Прокопов.



Сцену установили на братской могиле / Фото из фейсбука Владимира Прокопива



Сцена расположена на площади Конституции / Фото из фейсбука Владимира Прокопива

Немного истории

Площадь, которая в 2002 году получила название Конституции, расположена в исторической местности Киева возле Мариинского парка.

возле Мариинского парка. В наследство с советских времен до сих пор возле площади Конституции расположены остатки памятника участникам большевистского Октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады.

Погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка.

в одном из уголков Мариинского парка. В 1935 году на месте вероятного захоронения был установлен памятный знак антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эту надпись сбили, а большинство элементов – разрушили.

Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

Организаторы все опровергают

Источник: 24 канал

Как подчеркнули организаторы мероприятия, власти Киева "снова манипулируют фактами, делая некорректные заявления". Они подтвердили, что в День Независимости Украины действительно состоится концерт мировой звезды.

Довольно странным выглядит заявление Прокопива. Попутно заметим, что никого из представителей КГГА не возмутил тот факт, что во время проведения "Евровидения-2017" на площади Конституции проходили развлекательные мероприятия. В частности, именно в этом месте находился красный тротуар и прямо возле остатков памятника работал ди-джей,

– отметили организаторы.



Красный проход в Мариинском парке в 2017 году / Фото предоставлено 24 каналу

Организаторы сообщили, что общее количество похороненных в Мариинском парке до сих пор неизвестно. Тайной остаются и места конкретных захоронений, так как поисковые работы в парке не проводились.

"Нет никаких подтверждений, что захоронения производились именно на территории, где сейчас находится площадь Конституции, и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак", – добавили организаторы.

Текст публикации Владимира Прокопова:

Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917 – 1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?