Это манипуляция, – Гуменюк об обещаниях России патрулировать МиГамы с "Кинжалами" Черное море
Заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о патрулировании воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оборудованными ракетами "Кинжал", – не что иное, как обычная манипуляция.
Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Это абсолютная манипуляция, потому что речь шла о МиГ-31, которые являются носителями "Кинжалов". При взлете такого самолета воздушная тревога объявляется по всей территории Украины,
– напомнила Гуменюк.
И подчеркнула, "где бы этот самолет не взлетел, он угрожает аэробалистическим оружием всей территории Украины".
"Акцент на дежурстве в Черном море – это обычная информационная манипуляция", – добавила Гуменюк.
Что этому предшествовало
Путин заявил, что самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что патрулирование российскими самолетами Черного моря кардинально ничего не изменит Он предположил, что таким заявлением страна-агрессорка хочет усилить напряжение.