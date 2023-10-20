Это манипуляция, – Гуменюк об обещаниях России патрулировать МиГамы с "Кинжалами" Черное море

Заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о патрулировании воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оборудованными ракетами "Кинжал", – не что иное, как обычная манипуляция.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Это абсолютная манипуляция, потому что речь шла о МиГ-31, которые являются носителями "Кинжалов". При взлете такого самолета воздушная тревога объявляется по всей территории Украины,

– напомнила Гуменюк.

И подчеркнула, "где бы этот самолет не взлетел, он угрожает аэробалистическим оружием всей территории Украины".

"Акцент на дежурстве в Черном море – это обычная информационная манипуляция", – добавила Гуменюк.

Что этому предшествовало

Путин заявил, что самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что патрулирование российскими самолетами Черного моря кардинально ничего не изменит Он предположил, что таким заявлением страна-агрессорка хочет усилить напряжение.