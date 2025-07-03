Пропагандисты заявляют, что экс-мэра Луганска Манолиса якобы взорвала смертница

В Луганске 3 июля взорвали экс-мэра Манолиса Пилавова. Пропагандисты утверждают, что к этому причастна женщина-смертница.

Говорят, что ее мотивы еще не установили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о гибели экс-мэра Луганска

Жители временно оккупированного Луганска рассказали, что взрыв был такой силы, что они подумали об обстреле.

Отмечается, что в результате этого погиб и экс-мэр, и женщина, которая якобы могла принести взрывоопасный предмет.

Она могла быть использована "втемную" – женщина или не подозревала, что при ней ВОП, или же знала, но просто не подозревала, что бомба взорвется, как только она приблизится к Пилавову.

Утверждают, что устройство взорвали дистанционно.

Напомним, что по данным источников 24 Канала в спецслужбах за ликвидацией экс-мэра Луганска стоит СБУ.

Пилавов – один из идеологов так называемой "Луганской народной республики" и лично причастен к свержению государственного строя.

Поэтому он с 2015 года был в розыске. А с 2022 года на него Украина наложила санкции.