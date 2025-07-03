Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как взорвали Пилавова

По предварительным данным, взрывчатку оставили на крыльце. Когда Манолис Пилавов проходил мимо, устройство привели в действие дистанционно. Сначала сообщалось, что погиб один человек, а еще три человека получили ранения. Впоследствии выяснилось, что погибшим оказался бывший мэр Луганска Манолис Пилавов.

Последствия взрыва в Луганске: смотрите видео

Символично то, что бывший мэр Луганска был взорван на улице Тараса Шевченко, которая до 1913 года называлась Банковская, в 1913 – 1917 годах – Романовская. Несмотря на то что улица названа в честь выдающегося украинского писателя, россияне с начала оккупации не переименовывали ее.

Где вероятно прогремел взрыв в Луганске: смотрите на карте

Манолис Пилавов родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. Он дважды занимал должность заместителя городского головы Луганска, а с декабря 2014 года возглавил администрацию города, подконтрольную оккупантам. Пилавов оставался на посту мэра Луганска до 2023 года.

Следственное управление СБУ в Луганской области разыскивало Пилавова по статье об активном участии в незаконном вооруженном формировании. Ему инкриминировали насильственное изменение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической группы или организации.

Напомним, в центре временно оккупированного Луганска произошел взрыв возле краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной российской операции "Поток". Здание вблизи эпицентра взрыва претерпело частичные разрушения, а в соседних домах выбило стекла.