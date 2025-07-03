Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Як підірвали Пілавова

За попередніми даними, вибухівку залишили на ґанку. Коли Маноліс Пілавов проходив повз, пристрій привели в дію дистанційно. Спершу повідомлялося, що загинув один чоловік, а ще троє осіб зазнали поранень. Згодом з'ясувалося, що загиблим виявився колишній мер Луганська Маноліс Пілавов.

Наслідки вибуху у Луганську: дивіться відео

Символічним є те, що колишнього мера Луганська було підірвано на вулиці Тараса Шевченка, яка до 1913 року мала назву Банківська, у 1913 – 1917 роках – Романовська. Попри те що вулиця названа на честь видатного українського письменника, росіяни із початку окупації не перейменовували її.

Де ймовірно пролунав вибух у Луганську: дивіться на карті

Маноліс Пілавов народився 24 березня 1964 року в селі Олексіївка Грузинської РСР. Він двічі обіймав посаду заступника міського голови Луганська, а з грудня 2014 року очолив адміністрацію міста, підконтрольну окупантам. Пілавов залишався на посаді мера Луганська до 2023 року.

Слідче управління СБУ в Луганській області розшукувало Пілавова за статтею про активну участь незаконного збройного формування. Йому інкримінували насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної групи чи організації.

Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Луганська стався вибух біля краєзнавчого музею, де відбувалося відкриття виставки, присвяченої російській операції "Поток". Будівля поблизу епіцентру вибуху зазнала часткових руйнувань, а в сусідніх будинках вибило шибки.