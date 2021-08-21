Маразм крепчал: Шарий и "Страна" начали обвинять друг друга в проукраинских взглядах

Между одиозным блогером Анатолием Шарием и пророссийским издание "Страна" вспыхнул конфликт. Как бы это странно не звучало, но сторонники России и Владимира обвиняли друг друга в проукраинских взглядах.

Как написал видеоблогер Денис Казанский, спор между Шарием и сайтом "Страна" приобретает уже совсем гротескные формы.

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Конфликт вспыхнул между пророссийским блогером Анатолием Шарием и журналисткой издания "Страна" Олесей Медведевой. Последняя как компромат показала твит Шария, в котором блогер критиковал главу Кремля Владимира Путина.

Зато Шарий обнародовал интервью Олеси, в котором она рассказывает, что в 2014 году выступала против "ЛНВ" и "ДНР" и даже выходила на митинги с украинским флагом.

Для Шария это тоже компромат (как же можно против "ДНР" да еще с украинским флагом?). И он радуется, что сторонников Украины тогда избили отморозки,

– пояснил Казанский.

Спор "украинских журналистов": смотрите видео

Реакция Шария

В своем телеграме Шарий назвал ролик Медведевой "контентом для слепых с пересказом фильма".

Но пересказ фильма – замануха, половина ролика снова жесткие разоблачения Шария,

– заявил одиозный блогер.

Он сказал, что после такого контента от "Страны" отпишутся тысячи людей. По данным Шария, уже 10% сторонников пророссийского издания это сделали.

Что известно об Анатолии Шарии? Это пророссийский журналист из Киева, известный своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами во время Революции Достоинства. Служба безопасности 16 февраля Это пророссийский журналист из Киева, известный своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами во время Революции Достоинства. Служба безопасности 16 февраля объявила Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей. Сам пророссийский блогер назвал открытое дело против него "политическим". 25 февраля его объявили в розыск из-за того, что он несколько раз не явился на допрос.