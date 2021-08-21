Як написав відеоблогер Денис Казанський, суперечка між Шарієм і сайтом "Страна" набуває вже зовсім гротескних форм.
Важливо Систематична боротьба з "п'ятою колоною", – політолог припустив, чи заборонять сайти Шарія
Конфлікт спалахнув між проросійським блогером Анатолієм Шарієм та журналісткою видання "Страна" Олесею Медведєвою. Остання як компромат показала твіт Шарія, в якому блогер критикував очільника Кремля Володимира Путіна.
Натомість Шарій оприлюднив інтерв'ю Олесі, в якому вона розповідає, що у 2014 році виступала проти "ЛНР" та "ДНР" і навіть виходила на мітинги з українським прапором.
Для Шарія це теж компромат (як же можна проти "ДНР" та ще з українським прапором?). І він радіє, що прихильників України тоді побили відморозки,
– пояснив Казанський.
Суперечка ""українських журналістів": дивіться відео
Реакція Шарія
У своєму телеграмі Шарій назвав ролик Медведєвої "контентом для сліпих з переказом фільму".
Але переказ фільму – замануха, половина ролика знову жорсткі викриття Шарія,
– заявив одіозний блогер.
Він сказав, що після такого контенту від "Страны" відпишуться тисячі людей. За даними Шарія, вже 10% прихильників проросійського видання це зробили.