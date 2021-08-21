Як написав відеоблогер Денис Казанський, суперечка між Шарієм і сайтом "Страна" набуває вже зовсім гротескних форм.

Важливо Систематична боротьба з "п'ятою колоною", – політолог припустив, чи заборонять сайти Шарія

Конфлікт спалахнув між проросійським блогером Анатолієм Шарієм та журналісткою видання "Страна" Олесею Медведєвою. Остання як компромат показала твіт Шарія, в якому блогер критикував очільника Кремля Володимира Путіна.

Натомість Шарій оприлюднив інтерв'ю Олесі, в якому вона розповідає, що у 2014 році виступала проти "ЛНР" та "ДНР" і навіть виходила на мітинги з українським прапором.

Для Шарія це теж компромат (як же можна проти "ДНР" та ще з українським прапором?). І він радіє, що прихильників України тоді побили відморозки,

– пояснив Казанський.

Суперечка ""українських журналістів": дивіться відео

Реакція Шарія

У своєму телеграмі Шарій назвав ролик Медведєвої "контентом для сліпих з переказом фільму".

Але переказ фільму – замануха, половина ролика знову жорсткі викриття Шарія,

– заявив одіозний блогер.

Він сказав, що після такого контенту від "Страны" відпишуться тисячі людей. За даними Шарія, вже 10% прихильників проросійського видання це зробили.

Важливо! 20 серпня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви. Під обмеження потрапили Анатолій та Ольга Шарії.