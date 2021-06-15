Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что санкции являются определенным психологическим моментом. Как он заметил, из-за этого контрабандисты несут репутационные потери, хотя может казаться, что для них репутация не важна.

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Решения СНБО предусмотрены действующими законами

По словам Марченко, после введения санкций контрабандисты уже не могут вести тот бизнес, которым руководили раньше. Он отметил, что решения, которые принимают во время заседаний СНБО, подготовлены и предусмотрены действующими законами.

Это сигнал, что государство не собирается терпеть любые нарушения таможенных правил,

– подчеркнул министр.

Марченко также отметил, что не считает решение СНБО пиаром действующей власти.

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Санкции СНБО в отношении контрабандистов: коротко