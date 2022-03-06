Марченко закрыла для украинцев свою страницу в инстаграмме: фотофакт

6 марта 2022 , 16:56
Читати новину українською

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко решила одним махом забанить в своем инстаграмме всех украинцев. Так, она закрыла доступ к своей странице по региону.

На нее невозможно подписаться, как и увидеть количество постов и подписчиков. Между тем, для жителей ЕС ее аккаунт доступен.

К теме  Цинично разбежались кто куда: ОПЗЖ будет думать о войне в "гнилой" Европе

Хотя страница частная, жители любой страны, кроме Украины, могут на нее подписаться и видеть ее посты. Вот такая она – Оксана Марченко.


Так выглядит инстаграмм Оксаны Марченко из Украины / Скриншот


Так выглядит страница Оксаны Марченко из Чехии / Скриншот

Напомним, что 18 февраля Оксана Марченко уехала из Украины в Беларусь.

 

 

Автор: Анастасія Кушпіт