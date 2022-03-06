Марченко закрыла для украинцев свою страницу в инстаграмме: фотофакт

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко решила одним махом забанить в своем инстаграмме всех украинцев. Так, она закрыла доступ к своей странице по региону.

На нее невозможно подписаться, как и увидеть количество постов и подписчиков. Между тем, для жителей ЕС ее аккаунт доступен.

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Хотя страница частная, жители любой страны, кроме Украины, могут на нее подписаться и видеть ее посты. Вот такая она – Оксана Марченко.



Так выглядит инстаграмм Оксаны Марченко из Украины / Скриншот



Так выглядит страница Оксаны Марченко из Чехии / Скриншот

Напомним, что 18 февраля Оксана Марченко уехала из Украины в Беларусь.