На неї неможливо підписатися, як і побачити кількість постів та підписників. Тим часом для мешканців ЄС її акаунт доступний.

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Хоч сторінка наразі приватна, мешканці будь-якої країни, окрім України, можуть на неї підписатися та бачити її пости. Ось така вона – Оксана Марченко.



Так виглядає інстаграм Оксани Марченко з України / Скриншот



Так виглядає сторінка Оксани Марченко з Чехії / Скриншот

Нагадаємо, що 18 лютого Оксана Марченко виїхала з України в Білорусь.