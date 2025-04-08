Была художницей и парамедиком: на войне погибла военная из Кривого Рога Маргарита Половинко
- На войне погибла украинская художница и парамедик Маргарита Половинко из Кривого Рога, которая присоединилась в ряды 3 штурмовой бригады.
- Похороны состоятся 11 апреля в Кривом Роге на Аллее Славы.
Борясь против оккупантов на фронте, погибла украинская художница, парамедик и волонтер Маргарита Половинко. Она много помогала украинской армии, а потом и сама присоединилась в ряды воинов 3 штурмовой бригады.
О гибели художницы 24 Канал сообщает со ссылкой на сообщения художников Инги Леви и Никиты Кадана в Instagram.
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Свою жизнь за Украину отдала украинская художница Маргарита Половинко
Маргарита Половинко родилась 24 марта 1994 года в Кривом Роге. Девушка изучала изобразительное искусство в Днепре и поступила в Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. Маргарита даже имела персональную выставку во Львове в галерее Detenpyla.
Маргарита Половинко не осталась в стороне, когда россияне начали против Украины полномасштабную войну. Она заинтересовалась тактической медициной и посещала курсы парамедиков, чтобы иметь возможность помогать украинским защитникам.
В своем Instagram художница создавала свой "дневник кровью". Маргарита планировала закончить его тогда, когда завершится война, а люди могли смыть кровь с рисунков.
Обучение по медицинской помощи не прошли даром, ведь Маргарита Половинко в 2024 году волонтерила и проводила эвакуацию раненых бойцов. Однако просто оказывать помощь она не могла и позже присоединилась ко второму механизированному батальону 3 ОШБр.
9 апреля стало известно, что Маргарита Половинко погибла, защищая Украину на передовой.
Маргарита погибла,
– сообщил художник Никита Кадан.
Прощание с парамедиком и художницей состоится 11 апреля в 11:00 в Кривом Роге. Похоронят защитницу на местной Аллее Славы.
В сети сообщили о гибели художницы Маргариты Половинко на войне / Скриншот
Напомним, Кривой Рог также находится в трауре по 20-ти жителям, которых убила Россия во время ракетной атаки по гражданской инфраструктуре. Баллистическое оружие против людей, упавшее на детской площадке посреди дня, унесло жизни 20 человек, среди которых – 9 детей.