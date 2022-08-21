российская пропагандистка маргарита симоньян, которая нагло смеет называть себя "журналисткой", изрядно испугалась покушения на александра дугина. Марионетка кремля понимает, что может стать следующей.

симоньян в своем телеграме рассказала, что вчера, 20 августа, прогуливалась вместе со своей охраной по парку. Это было за несколько часов до того, как взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" александра дугина.

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Марионетка владимира путина рассказала жалкую историю из своей жизни. По ее словам, на лавочке в парке лежал детский мяч. Охранники пропагандистки "героически" бросились к детской игрушке. Мол, с помощью нее кто-то мог планировать "убрать" симоньян.

Псевдожурналистка лирически отметила, что сперва ее рассмешило это, а потом было уже не до смеха.

Я подумала, как это все смешно на самом деле. А через 2 часа выяснилось, что нет. Совсем не смешно,

– заявила симоньян.

Что известно о взрыве автомобиля с дочерью дугина

20 августа в подмосковье во время движения взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Внутри находились дарья дугина и водитель. Оба погибли на месте происшествия. В том же автомобиле должен был ехать и отец погибшей, но он почему-то сел в другую машину.

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российские правоохранители открыли уголовное дело по статье об убийстве. Они заявили, что внутри автомобиля была взрывчатка. Вполне вероятно, что целю был именно дугин. Кстати, его увидели в горе на месте происшествия, а на следующий день стало известно, что пропагандист попал в больницу.

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