Это яркий пример предвыборной агитации, которая рассчитана на рядового россиянина. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Путин работает, как Сталин

По словам Жирнова, Путин никогда не работал в Кремле. А его рабочий график схож с распорядком Сталина.

"Мы видим официальные сообщения, что Путин работает с документами в Ново-Огарево. Это означает, что он купается в бассейне, сауне и так далее. Путин работает в Сочи. А это значит, что он катается на лыжах, скутерах и так далее. То, что Симоньян вспомнила об отпуске – каждый год мы его видим с голым торсом в компании мальчиков, которые ездят в тайгу. А вот с семьей или внуками мы его не видели", – сказал он.

Поэтому это все не более, как очередная российская пропаганда. Создание "положительного" имиджа диктатора перед так называемыми президентскими "выборами".

"То, что он работает по 12 часов, было у Сталина. Он просыпался в два дня и около шести вечера начинал работать. И так вся страна жила. Это не показатель нормального государства. Почему это выгодно Симоньян? Чтобы люди сравнили его со Сталиным, мол Путин так работает. Напомню, когда первые беспилотники ударили по России, его реакция была после обеда, потому что Путин спал до двух часов", – добавил Жирнов.

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