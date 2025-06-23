Депутата Днепропетровского облсовета Кизиярову взяли под стражу из-за фиктивной службы в ВСУ

В Днепре суд избрал меру пресечения депутату областного совета Марианне Кизияровой (ранее Мирошниченко), которую подозревают в фиктивном прохождении службы в ВСУ. Ее взяли под стражу с альтернативой залога в 757 тысяч гривен.

Подробнее о расспросах чиновницы, которая пыталась улучшить свой политический имидж и при этом получала незаконные выплаты за "бумажную службу" более 200 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Суд и залог: какую меру избрали Кизияровой

Суд отправил Кизиярову под стражу сроком на 52 дня с альтернативой залога в 757 тысяч гривен. Прокурор просил более высокую сумму – 908 тысяч. Также интересно, то что суд запретил показывать ее лицо. Адвокаты депутата ходатайствовали о ночном домашнем аресте или более мягком залоге. Сама же Кизиярова отказалась от комментариев в зале суда. Однако ранее в соцсетях она отвергала все обвинения.

Вместе с депутатом подозревают еще двух человек:

тогдашнего заместителя командира воинской части – знакомого Кизияровой, который договаривался о ее "службе";

руководителя учебного центра, который внес ее в списки военнослужащих.

Именно они, по данным следствия, обеспечили "прикрытие" фиктивного пребывания Кизияровой на службе.

В чем подозревают депутата

Марианна Кизиярова получила подозрение сразу по нескольким статьям:

уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;

преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

мошенничество.

Сумму полученных ею незаконных выплат следователи оценили в более 200 тысяч гривен. Все это она, по информации ГБР, тратила на личные нужды. ей грозит до 10 лет за решеткой.