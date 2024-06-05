Выбрала зеленую энергетику, чтобы развивать страну: история основательницы стартапа будущего

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В свои 24 года Мария Алипатова – основательница стартапа в сфере зеленой энергетики, который поможет украинцам оставаться со светом даже в период блэкаутов. Благодаря участию в программе Erasmus for Young Entrepreneurs предпринимательница поняла, куда ей двигаться, чтобы достичь успеха в своем деле и внести вклад в развитие собственной страны.

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Выбрала зеленую энергетику, чтобы развивать Украину

В детстве Мария мечтала стать изобретательницей. Повзрослев, она пошла по зову сердца и поступила на специальность "Механическая инженерия" в Киевский Национальный университет пищевых технологий, а потом еще и на "учет и аудит".

Во время учебы в университете Марию заинтересовала сфера зеленой энергетики. Она считает, что именно за этим направлением – будущее всего мира.

Для меня важно сделать вклад в социум. Я хочу, чтобы Украина была лидером в зеленой энергетике, и чтобы когда кто-то хотел купить лучшее решение по солнечной энергетике, то сразу думал об Украине,

– сказала Мария.



Мария заинтересовалась сферой зеленой энергетики / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Мария вместе с научным руководителем (что сейчас является кофаундером) разработала технологию, которая обеспечивает освещением помещения благодаря солнечным лучам, и назвала ее Solar Optic. Разработка победила на хакатоне в Берлине. Студентка и преподаватель получили финансирование на технологию и начали активно ею заниматься.

Наша технология – это солнечные концентраторы, которые обеспечивают светом одноэтажные помещения, например склады или фабрики, в дневное время суток. Это не солнечные панели, которые превращают тепло в электроэнергию. Мы напрямую берем солнечный свет и через оптоволоконный кабель передаем этот свет в помещение. Это для того, чтобы владельцы фабрик экономили деньги на электроэнергию и выбросы углеродного газа,

– объяснила Мария.



Мария Алипатова и Николай Якимчук вместе придумали прорывную технологию / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Проект студентки и преподавателя получил финансирование / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Полномасштабное вторжение России в Украину Мария застала в Испании. Возвращаться домой было опасно, поэтому она начала искать за рубежом программы и стажировки, которые могли бы быть ей полезными. Тогда предпринимательница узнала об Erasmus for Young Entrepreneurs. Она поняла, что обмен для предпринимателей – лучший вариант для развития ее стартапа, и подалась на участие в программе.

Что такое Erasmus for Young Entrepreneurs Это программа Европейского Союза по международному обмену для начинающих предпринимателей. Податься на нее могут участники, которые имеют опыт ведения бизнеса до 3-х лет или вообще без опыта. Для них предусмотрена возможность обучения в опытных руководителей малого бизнеса в других странах-участницах программы. Кроме того, участники получают ежемесячную выплату для покрытия проживания в иностранной стране. Размер выплаты зависит от страны-пребывания.



Опытные предприниматели из стран ЕС, которые хотят получить свежие идеи и взгляды на ведение своего бизнеса, также могут принять участие в программе.

Мария четко знала, где хочет стажироваться

Для участия в программе нужно было составить бизнес-план и стратегию, что в дальнейшем оказалось очень полезным для Марии. Во время обмена Мария смогла понять, как именно ей нужно работать со своей технологией.

Предпринимательница четко знала, где хочет стажироваться – это должна была быть компания, которая занимается возобновляемыми источниками энергии. Она составила список из 5 фаворитов, и на первом месте оказалась шведская компания Absolicon. Марии понравилось то, что хост подробно рассказал в описании, какой будет работа в компании. Девушка не прогадала – именно в Absolicon помог ей раскрыться.

Стажировка прошла прекрасно. Хост – основатель и СЕО компании Юаким Бюстьом – стал моим хорошим другом. Он предоставил мне столько знаний, сколько я еще нигде в жизни не получила,

– отметила Мария.



Мария тщательно подошла к выбору компании для обмена / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Получила опыт, о котором и не мечтала

В Absolicon Мария работала по 8 часов в будни в течение 4 месяцев. За это время она научилась строить команду для стартапа и работать с ней. Узнала, через какие каналы и как коммуницировать с потенциальными клиентами в сфере зеленой энергетики. Поняла, какие ресурсы необходимы, чтобы начать производственную линию такого оборудования. Мария часто работала в разных командах, поэтому со всех сторон увидела работу и поняла, как начать производство в Украине.

В свободное время предпринимательница спускалась на склад и помогала инженерам собирать солнечные термические панели. Самым интересным опытом за период участия в программе для нее стала поездка на завод в Карлсберг. Сначала Мария разрабатывала стратегию и планирование подключения панелей на заводе, а затем вместе с командой инженеров отправилась их устанавливать. Это впервые она в реальных условиях устанавливала солнечные термические панели.



Мария получила практический опыт во время обмена / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Кроме того, Мария отвечала за создание веб-сайта компании и важных расчетов, которые впоследствии на нем разместили.

Каждый город в Европе требует достаточного количества тепла, которое использует на отопление и подогрев воды. Мы посчитали сколько для 100 городов в Европе необходимо установить солнечных концентраторов для того, чтобы покрыть 20% суммарного потребительского максимума. Эти расчеты мы выставили на сайте, и компания нашла несколько клиентов,

– рассказала Мария.

Идея сделать расчет принадлежала основателю компании, а формат, в котором ее реализовали, придумала Мария. Ей даже дали бюджет, чтобы рассчитаться с айтишником, который создавал сайт. В результате хост был очень доволен.

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Свежий взгляд на проект украинки

Каждую неделю хост по несколько часов уделял внимание проекту Марии. Он помог девушке с презентацией для инвесторов, предоставил консультацию по бизнес-плану и просто искренне советовал, как усовершенствовать технологию. Выяснилось, что Solar Optic подходит только для одноэтажных зданий, иначе теряется эффективность передачи солнечного света через кабель. Также изменилась ценовая политика технологии из-за инфляции и стоимости доставки материалов.

Эти важные выводы я сделала благодаря участию в программе. Мой хост из Швеции очень во всем помогал,

– поделилась Мария.

Но был и один тяжелый момент во время обмена – Мария очень скучала по дому, куда не могла вернуться из-за войны. Моментами девушке было очень трудно в Швеции, однако сил ей добавляло любимое дело.



Мария обожает заниматься любимым делом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Приглашение на работу в Швеции

По завершению стажировки Absolicon не хотела прощаться с украинкой, поэтому Марии предложили работу. Но предпринимательница стремилась работать над развитием собственной технологии и создавать производство в Украине, поэтому была вынуждена отказать.

Несмотря на это она осталась в прекрасных отношениях со всей командой и даже сейчас контактирует с хостом. Когда Мария видит информацию, которая будет полезной для Absolicon, то обязательно направляет ее основателю компании. Тот, свою очередь, делает так же.

Награда от Innovator Award

Жажда знаний у Марии оказалась очень большой, поэтому по завершению Erasmus for Young Entrepreneurs она отправилась на прохождение акселерационной программы для стартапов на 9 месяцев. Как-то на электронную почту девушке пришло сообщение о возможности податься на награду Innovator Award 2023 для участников Erasmus for Young Entrepreneurs. Для этого нужно было записать короткое видео и рассказать об опыте, полученном во время обмена.

Я записала видео, сделала анимацию, вставила фотографии и отправила свой ролик. В результате меня выбрали одной из двух финалисток, которые поехали в Испанию на Innovator Award,

– рассказала Мария.



Мария получила награду от Erasmus for Young Entrepreneurs / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Те несколько секунд до анонса результатов на награждении были очень волнующими, Мария призналась, что сердце из груди у нее выпрыгивало, и она успокаивала себя мыслями о том, что сделала все, что могла. Когда Мария услышала, что стала победительницей, то не могла поверить собственным ушам.

Когда сказали мое имя, сначала у меня был шок. Я была очень счастлива, что показала свой проект на сцене. И в то же время мне было грустно за финалистку из Латвии. У нее был очень интересный проект на тему психологического здоровья. Я расстроилась за ее проигрыш,

– призналась предпринимательница.

Победительница получила возможность посетить конференцию для малых и крупных предпринимателей в Бильбао, Испания. Там она нашла много интересных контактов и усовершенствовала свои навыки переговоров с потенциальными клиентами и партнерами. На этом Мария не остановилась и на конференции подалась на соревнования для стартапов, которые тоже победила.

Проект Марии уже на финальной стадии

Сейчас Мария вернулась в Украину и основала свою компанию. Вместе с командой она работает над созданием последней версии прототипа технологии, чтобы проверить функциональность в реальных условиях. Проект практически на финальной стадии, и уже есть несколько потенциальных заказчиков. Сейчас Мария хочет работать в Украине, ведь считает, что ее технология будет очень полезной для украинцев, а особенно в период блэкаутов.

Моя мотивация – работаю ради своей страны и личного развития, потому что вижу в этом перспективу. Хочу, чтобы Украина была независимой от всех других видов топлива, которое мы сами добываем или импортируем,

– отметила Мария.



У Марии есть мощная мотивация двигаться вперед / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Всем желающим принять участие в Erasmus for Young Entrepreneurs Мария советует найти свою сферу деятельности. Если четко знать, чего ты хочешь, и выбрать хоста, который работает в твоей нише – можно получить очень ценный опыт, который поможет в развитии собственного дела. Также основательница стартапа советует не стесняться задавать вопросы и участвовать во всех активностях.

Количество участников Erasmus for Young Entrepreneurs из Украины резко возросло

Национальный эксперт программы Erasmus for Young Entrepreneurs из организации-посредницы Civitta Ukraine Алина Рудницкая рассказала, что после полномасштабного вторжения количество украинцев, принявших участие в программе, резко возросло. Причина в том, что многие люди оказались за рубежом и искали возможности для самореализации. В то же время для некоторых война стала толчком не откладывать мечту о собственном бизнесе, а действовать немедленно. Поэтому программа Erasmus for Young Entrepreneurs стала мощным двигателем для развития многих украинцев.

Европейская Комиссия упростила условия для участия украинцев – подаваться на программу могут и те граждане Украины, которые после полномасштабного вторжения выехали за границу. Важнейшее условие для участия – опыт предпринимательской деятельности не должен превышать 3-х лет.

Что интересно, никакого ограничения по возрасту для совершеннолетних участников нет. Так же нет ограничений на сферу предпринимательской деятельности.

На обмен можно подаваться с любой бизнес-идеей. Есть определенные сферы, которые более распространены среди участников – сфера образования, маркетинг, гостинично-ресторанный бизнес. Но в целом были разные кейсы: кто-то открывал компанию в E-Commerce, а кто-то хотел разводить пчел и заниматься медом,

– рассказала Алина Рудницкая.

Обмен может длиться от 1 до 6 месяцев. Срок зависит от активностей, целей обмена и мотивации участника и хоста. Организация-посредник все это время поддерживает участника и помогает со всеми вопросами.

Как принять участие в Erasmus for Young Entrepreneurs

Если вы начинающий предприниматель, или у вас еще нет опыта в бизнесе, но вы хотите попробовать свои силы, то зарегистрироваться на программу нужно на сайте. В регистрационной форме следует указать информацию о себе и выбрать организацию в Украине, которая будет посредником для участия в Erasmus for Young Entrepreneurs. Выбранная организация поможет вам подготовиться к обмену.

Всего таких организаций для украинцев есть 10. Полный список – по ссылке.

Участнику нужно дать развернутые ответы на несколько вопросов о себе и свои ожидания от участия в программе, а также загрузить резюме. Еще одно обязательное условие – создать бизнес-план. Подготовить все документы поможет организация-посредник.

Когда заявление на участие одобрят, начинается коммуникация с хостом и оформление документов для обмена.

Если у вас остались вопросы, вы можете ознакомиться со справочником программы Erasmus for Young Entrepreneurs – здесь

Статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мысли, высказанные в статье, принадлежат только автору.