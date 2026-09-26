Российский дрон убил бывшую журналистку NV Марию Ивженко в Киеве

25 сентября российский беспилотник поразил столичный бизнес-центр Compass, взяв жизнь 29-летней девушки. Погибшей оказалась бывшая журналистка NV Бизнес Мария Ивженко.

Трагическую новость о потере любимой сообщил супруг погибшей, военнослужащий Даниил Ивженко.

Что известно о гибели журналистки

В результате удара по бизнес-центру Compass погиб самый важный человек в моей жизни. Моя любимая жена – Мария Ивженко,

– написал муж.

Даниил рассказал, что они с Марией строили совместные планы на будущее. В конце прошлого года супруги взяли кредит на квартиру, а этой зимой планировали рождение ребенка.

Незадолго до трагедии они также купили автомобиль, чтобы Марии было удобнее передвигаться по городу с будущим ребенком.

После гибели жены Даниил написал, что потерял не только любимого человека, но и друга, а также мать своих будущих детей.

Автомобиль, в котором находилась Мария, также сгорел.

Сейчас мужчина открыл сбор средств на похороны, а все оставшиеся деньги обещает передать на нужды армии.

Известно, что девушка работала в NV Бизнес более 5 лет. Во время работы в СМИ она освещала украинский IT-сектор, телекоммуникации и военные инновации.

Заместитель главного редактора NV Бизнес Александра Некращук вспомнила Марию как талантливую журналистку, которая умела просто объяснять сложные технологические темы.

По ее словам, несколько месяцев назад Мария перешла работать в корпоративный сектор, однако они продолжали поддерживать связь.

По данным Института массовой информации, Мария Ивженко стала 138-й журналисткой, погибшей в результате российской агрессии против Украины.

Всего в результате дроновой атаки на Киев 25 сентября пострадали 59 человек, из которых 25 пришлось госпитализировать. Вражеские удары унесли жизни семи человек.