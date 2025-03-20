Исчезнувшая модель из Украины: что известно о Марии Ковальчук, которую нашли в тяжелом состоянии в Дубае
- 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которая пропала в Дубае, нашли через 10 дней в тяжелом состоянии в местной больнице после трех сложных операций.
- Мария Ковальчук прилетела в Дубай по работе, пропала после вечеринки, на которую планировала пойти с подругой Ангелиной Дорошенковой, которая вернулась в Россию из-за проблем со здоровьем.
- Мария Ковальчук занимается моделингом и имеет аккаунт на платформе OnlyFans, а ее подруга Ангелина Дорошенкова вызвала резонанс в соцсетях, спрашивая, как попасть во Львов с российским паспортом.
20-летняя украинская модель Мария Ковальчук, которая исчезла в Дубае в начале марта, была найдена через 10 дней в тяжелом состоянии в местной больнице. Однако известной среди украинской аудитории девушка стала еще в 2023 году, когда вспыхнул скандал вокруг россиянки Ангелины Дорошенковой, которая пыталась посетить Украину.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Смотрите также Военный, который пропал 3 месяца назад: стало известно, чье тело вытащили из озера в Ивано-Франковске
Чем занимается Мария Ковальчук
20-летняя Мария Ковальчук называет себя моделью, однако на ее страницах в соцсетях можно увидеть эротические фото. Кроме того, девушка имеет аккаунт на платформе OnlyFans, которая популярна среди представителей индустрии для взрослых.
После ее исчезновения в интернете начали появляться слухи о том, что после сложных операций сердце Марии Ковальчук якобы не выдержало. Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока нет.
Мария Ковальчук / Фото из Instagram
Как девушка связана с Ангелиной Дорошенковой
Лучшая подруга Марии Ковальчук – россиянка Ангелина Дорошенкова – привлекла внимание украинских медиа своим желанием приехать во Львов.
В соцсетях она открыто спросила у подписчиков, как можно попасть в Украину с российским паспортом. Однако вместо помощи девушка получила волну сарказма. В частности, один из пользователей соцсети Х написал, что "в Украине разрешено убивать россиян", что очень возмутило Дорошенкову, и она заявила, что передумала ехать.
Впоследствии она пожаловалась в соцсетях на то, что вместо серьезных ответов люди начали высмеивать ее интеллектуальные способности. Именно в тот момент пользователи заинтересовались ее украинской подругой Марией Ковальчук, которая и пригласила россиянку во Львов.
Ангелина Дорошенкова интересовалась, как попасть во Львов / Скриншот
Что известно об исчезновении Марии Ковальчук
Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 декабря по работе, а 9 марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с двумя мужчинами. Впоследствии девушка сообщила своей матери, что планирует остаться на ночь у них, а уже 11 марта должна была вылететь в Таиланд. Однако на рейс она так и не появилась.
Обеспокоенные родственники обратились в полицию, которая открыла уголовное дело. В течение длительного времени информации о местонахождении девушки не было. Лишь 19 марта выяснилось, что она находится в больнице в тяжелом состоянии после трех сложных операций. Причины и обстоятельства ее попадания в медучреждение пока остаются неизвестными.
Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить,
– рассказала мама девушки.
Интересно, что на ту самую вечеринку Мария Ковальчук планировала пойти вместе со своей лучшей подругой-россиянкой Ангелиной Дорошенковой. Однако за неделю до инцидента Дорошенкова пожаловалась на проблемы со здоровьем и вернулась в Россию, оставив Марию одну в чужой стране.
На вечеринку Мария Ковальчук должна была пойти вместе со своей подругой / Фото из Instagram