Исчезнувшая модель из Украины: что известно о Марии Ковальчук, которую нашли в тяжелом состоянии в Дубае

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук, которая исчезла в Дубае в начале марта, была найдена через 10 дней в тяжелом состоянии в местной больнице. Однако известной среди украинской аудитории девушка стала еще в 2023 году, когда вспыхнул скандал вокруг россиянки Ангелины Дорошенковой, которая пыталась посетить Украину.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Смотрите также Военный, который пропал 3 месяца назад: стало известно, чье тело вытащили из озера в Ивано-Франковске

Чем занимается Мария Ковальчук

20-летняя Мария Ковальчук называет себя моделью, однако на ее страницах в соцсетях можно увидеть эротические фото. Кроме того, девушка имеет аккаунт на платформе OnlyFans, которая популярна среди представителей индустрии для взрослых.

После ее исчезновения в интернете начали появляться слухи о том, что после сложных операций сердце Марии Ковальчук якобы не выдержало. Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока нет.

Мария Ковальчук / Фото из Instagram

Как девушка связана с Ангелиной Дорошенковой

Лучшая подруга Марии Ковальчук – россиянка Ангелина Дорошенкова – привлекла внимание украинских медиа своим желанием приехать во Львов.

В соцсетях она открыто спросила у подписчиков, как можно попасть в Украину с российским паспортом. Однако вместо помощи девушка получила волну сарказма. В частности, один из пользователей соцсети Х написал, что "в Украине разрешено убивать россиян", что очень возмутило Дорошенкову, и она заявила, что передумала ехать.

Впоследствии она пожаловалась в соцсетях на то, что вместо серьезных ответов люди начали высмеивать ее интеллектуальные способности. Именно в тот момент пользователи заинтересовались ее украинской подругой Марией Ковальчук, которая и пригласила россиянку во Львов.

Ангелина Дорошенкова интересовалась, как попасть во Львов / Скриншот

Что известно об исчезновении Марии Ковальчук

Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 декабря по работе, а 9 марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с двумя мужчинами. Впоследствии девушка сообщила своей матери, что планирует остаться на ночь у них, а уже 11 марта должна была вылететь в Таиланд. Однако на рейс она так и не появилась.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, которая открыла уголовное дело. В течение длительного времени информации о местонахождении девушки не было. Лишь 19 марта выяснилось, что она находится в больнице в тяжелом состоянии после трех сложных операций. Причины и обстоятельства ее попадания в медучреждение пока остаются неизвестными.

Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить,

– рассказала мама девушки.

Интересно, что на ту самую вечеринку Мария Ковальчук планировала пойти вместе со своей лучшей подругой-россиянкой Ангелиной Дорошенковой. Однако за неделю до инцидента Дорошенкова пожаловалась на проблемы со здоровьем и вернулась в Россию, оставив Марию одну в чужой стране.

На вечеринку Мария Ковальчук должна была пойти вместе со своей подругой / Фото из Instagram