В МИД прокомментировали исчезновение украинки в ОАЭ и смерть ребенка в Испании

Украинские дипломаты следят за недавними ситуациями относительно загадочной смерти 13-летнего мальчика в Испании и исчезновения украинки в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом в четверг, 27 марта, во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает 24 Канал. Он рассказал известные подробности.

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Что известно о ситуации

Представитель МИД подтвердил, что посольство Украины в Испании взяло под контроль историю загадочной гибели 13-летнего мальчика на следующий день после исчезновения, тело ребенка нашли у подножия крепости Алькасар в центре города.

Когда будет дополнительная информация по этому поводу – мы вас проинформируем,

– ответил Георгий Тихий.

Кроме того, у спикера поинтересовались и относительно исчезновения украинской модели в ОАЭ. По его словам, новые подробности пока не поступали, однако он отметил, что защита граждан Украины – "приоритет всегда, в любой стране, в любой ситуации".

Напомним, украинскую модель OnlyFans Марию Ковальчук, которая исчезла после вечеринки в Дубае, нашли на обочине дороги со сломанными конечностями и позвоночником. Полиция заявила, что она упала с высоты на строительной площадке.