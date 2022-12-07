Путин оперативно наградил изменщицу Марию Пирогову. Хотя ее "коллеги", другие представители псевдореспублики "ДНР", были о ней невысокого мнения.

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Что известно о Марии Пироговой

В 2014 году у Марии Пироговой не было симпатий к новообразованному квазигосударству и выехала из Донецка на подконтрольную территорию Украины.

Сначала она жила в Киеве, но вернулась назад после того, как ее матери удалось устроиться в структурах так называемой "ДНР" и по блату выбить место для дочери.



Путин наградил Пирогову орденом мужества

При этом в Донецке депутат Пирогова запомнился соратникам неоднозначной деятельностью. В частности, она пыталась организовать "секс-олимпиаду ДНР". Однозначно, ордена мужества недостаточно, нужно сразу давать героя России.

Справка. Мать погибшей, российская пропагандистка Майя Пирогова, несколько месяцев назад назвала Мариуполь покойником и заявила, что уничтожив его, Россия провела "очищение".

Что известно об обстреле Донецка, во время которого погибла младшая Пирогова