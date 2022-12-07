Путин оперативно наградил изменщицу Марию Пирогову. Хотя ее "коллеги", другие представители псевдореспублики "ДНР", были о ней невысокого мнения.
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Что известно о Марии Пироговой
В 2014 году у Марии Пироговой не было симпатий к новообразованному квазигосударству и выехала из Донецка на подконтрольную территорию Украины.
Сначала она жила в Киеве, но вернулась назад после того, как ее матери удалось устроиться в структурах так называемой "ДНР" и по блату выбить место для дочери.
Путин наградил Пирогову орденом мужества
При этом в Донецке депутат Пирогова запомнился соратникам неоднозначной деятельностью. В частности, она пыталась организовать "секс-олимпиаду ДНР". Однозначно, ордена мужества недостаточно, нужно сразу давать героя России.
Что известно об обстреле Донецка, во время которого погибла младшая Пирогова
- 6 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Донецк, чтобы обвинить в этом ВСУ. Тогда же погибла так называемая депутат "парламента" квазиреспублики "ДНР" Мария Пирогова.
- Она погибла недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе. В сети есть видео, где ее мать-коллаборантка кричит у ее тела. Смерть Пироговой подтвердила местная так называемая "народная милиция".
- Известно, что при обстреле россиян погибли еще по меньшей мере 5 мирных жителей Донецка. Поэтому Россия будет всячески отрицать причастность к обстрелам. Однако именно они обстреливают центр Донецка.