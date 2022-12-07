Путін оперативно нагородив зрадницю Марію Пирогову. Хоч її "колеги", інші представники псевдореспубліки "ДНР", були про неї невисокої думки.
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Що відомо про Марію Пирогову
У 2014 році Марія Пирогова не мала симпатій до новоутвореної квазідержави й виїхала з Донецька на підконтрольну територію України.
Спершу вона жила у Києві, але повернулася назад після того, як її матері вдалося влаштуватися у структурах так званої "ДНР" і за блатом вибити місце для доньки.
Путін нагородив Пирогову орденом мужності
При цьому у Донецьку депутат Пирогова запам'яталася соратникам неоднозначною діяльністю. Зокрема вона намагалася організувати "секс-олімпіаду ДНР". Однозначно, ордену мужності недостатньо, потрібно одразу давати героя Росії.
Що відомо про обстріл Донецька, під час якого загинула молодша Пирогова
- 6 грудня російські окупанти вкотре обстріляли Донецьк, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Тоді ж загинула так звана депутатка "парламенту" квазіреспубліки "ДНР" Марія Пирогова.
- Вона загинула неподалік ЦУМу у Ворошилівському районі. У мережі є відео, де її матір-колаборантка кричить біля її тіла. Смерть Пирогової підтвердила місцева так звана "народна міліція".
- Відомо, що під час обстрілів росіян загинули ще щонайменше 5 мирних жителів Донецька. Тож Росія буде всіляко заперечувати причетність до обстрілів. Проте саме вони наразі обстрілюють центр Донецька.