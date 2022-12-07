Путін оперативно нагородив зрадницю Марію Пирогову. Хоч її "колеги", інші представники псевдореспубліки "ДНР", були про неї невисокої думки.

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Що відомо про Марію Пирогову

У 2014 році Марія Пирогова не мала симпатій до новоутвореної квазідержави й виїхала з Донецька на підконтрольну територію України.

Спершу вона жила у Києві, але повернулася назад після того, як її матері вдалося влаштуватися у структурах так званої "ДНР" і за блатом вибити місце для доньки.



Путін нагородив Пирогову орденом мужності

При цьому у Донецьку депутат Пирогова запам'яталася соратникам неоднозначною діяльністю. Зокрема вона намагалася організувати "секс-олімпіаду ДНР". Однозначно, ордену мужності недостатньо, потрібно одразу давати героя Росії.

Довідка. Мати загиблої, російська пропагандистка Майя Пирогова, кілька місяців тому назвала Маріуполь покійником та заявила, що знищивши його Росія провела "очищення".

Що відомо про обстріл Донецька, під час якого загинула молодша Пирогова