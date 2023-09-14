"Кастрюлю с головы сними": охранник Metro грубо отказался разговаривать на украинском и поплатился

В Харькове разразился языковой скандал. Охранник Metro устроил истерику из-за того, что клиентка попросила его разговаривать на украинском языке.

Мужчина неадекватно отреагировал на просьбу разговаривать на украинском. Он заявил, что вроде бы не обязан это делать. На аргумент о законе охранник посоветовал вызвать полицию.

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Когда Уманская заявила, что ждет извинений перед ней и ее мужем, охранник в грубой форме заявил, что она не может ничего требовать и посоветовал "снять кастрюлю с головы".

В качестве доказательства своих слов Уманская опубликовала видео.

Языковой скандал в Харькове: смотрите видео из сети

Как отреагировали в Metro

Впоследствии Мария сообщила на своей странице в соцсети, что компания перестала сотрудничать с горе-охранником. Кроме того, в Metro попросили прощения за инцидент и подчеркнули, что сделают все, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

Пообщалась с охранной фирмой-подрядчиком, мужчину уже уволили. Как меня заверили "с черной меткой", что значит, что в охранных структурах он работать больше не будет,

– подчеркнула Мария.

Также женщина пожаловалась, что выдержала "бешеную атаку в частные сообщения и на телефон от тех, кого нельзя назвать".