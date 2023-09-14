"Кастрюлю с головы сними": охранник Metro грубо отказался разговаривать на украинском и поплатился
Источник:Marya Varva
В Харькове разразился языковой скандал. Охранник Metro устроил истерику из-за того, что клиентка попросила его разговаривать на украинском языке.
Мужчина неадекватно отреагировал на просьбу разговаривать на украинском. Он заявил, что вроде бы не обязан это делать. На аргумент о законе охранник посоветовал вызвать полицию.
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Когда Уманская заявила, что ждет извинений перед ней и ее мужем, охранник в грубой форме заявил, что она не может ничего требовать и посоветовал "снять кастрюлю с головы".
В качестве доказательства своих слов Уманская опубликовала видео.
Языковой скандал в Харькове: смотрите видео из сети
Как отреагировали в Metro
Впоследствии Мария сообщила на своей странице в соцсети, что компания перестала сотрудничать с горе-охранником. Кроме того, в Metro попросили прощения за инцидент и подчеркнули, что сделают все, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.
Пообщалась с охранной фирмой-подрядчиком, мужчину уже уволили. Как меня заверили "с черной меткой", что значит, что в охранных структурах он работать больше не будет,
– подчеркнула Мария.
Также женщина пожаловалась, что выдержала "бешеную атаку в частные сообщения и на телефон от тех, кого нельзя назвать".