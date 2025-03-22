У Захаровой настоящая истерика: представитель МИД России оконфузилась заявлением о перемирии

Представительница российского МИДа заявила, что Украина якобы нарушила "трамповское прекращение огня". Она, очевидно, поспешила с выполнением кремлевских методичек.

Важно понимать, что имеет в виду Мария Захарова, когда говорит о "трамповском перемирии". Как пояснил 24 Каналу, это могут быть договоренности Трампа с Украиной, или Трампа с Путиным.

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Какие абсурдные обвинения придумала Россия

Во время телефонного разговора президент США и российский диктатор предварительно договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам. Также были попытки внести сюда гражданскую инфраструктуру.

Если Захарова называет нарушением перемирия удар по аэродрому стратегической авиации, то она даже не умеет читать и не разбирается в элементарных вещах, в которых должна разбираться,

– подчеркнул политолог.

В российском МИДе есть целый аппарат, который должен был подготовить для нее те пункты, по которым якобы договорился Трамп с Путиным. Поэтому она руководствовалась исключительно желанием обвинить в чем-то Украину. Поскольку ничего не нашлось – взяла любой случай и переложила ответственность на Киев.

Интересно, что Захарова не комментировала массированную атаку по Кропивницкому или удары "Шахедами" по Киеву. В этом контексте надо понять одну вещь – россияне будут использовать любой повод, чтобы обвинить Украину. Например, в нарушении соглашений, несоблюдении перемирия,

– добавил Игорь Рейтерович.

Стоит подчеркнуть, что говорить о настоящем перемирии можно только тогда, когда соберется 3 стороны, они подпишут официальный документ, который начнет действовать. По состоянию на сейчас нет даже перемирия относительно ударов по энергетике.

Игорь Рейтерович заметил, что истерика Захаровой понятна, ведь удар по аэродрому россиян был такой мощный, что скрывать его от населения становится все труднее.