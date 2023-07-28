Россия совершает геноцид украинцев. Наш народ никогда не простит россиян: ни мертвым, ни живым, ни нерожденным. Между тем Марии Захаровой, очевидно, боярышник в голову ударил. Она заявила, что украинцы вроде бы мечтают, чтобы Владимир Путин стал их президентом.

Из кремлевского цирка сбежала представительница МИД страны-террористки Захарова. Она дала интервью РосСМИ, сообщает 24 Канал. Традиционно не обошлось без маразмов. В этот раз Захарова умудрилась еще раз пробить дно абсурда.

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Они (украинцы – 24 Канал) внешне ненавидят и очень агрессивны по отношению к Путину потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом,

– издала Захарова.

Чего на самом деле хотят украинцы, так это того, чтобы Путин "горел в аду".

Украинцы поддерживают действующего президента Владимира Зеленского. Президент входит в десятку величайших украинцев. Там украинский лидер занимает вторую позицию (29,8%). На первой – Тарас Шевченко.

Путину не удастся достичь своих целей в Украине. Наши защитники и защитницы освободят все временно оккупированные населенные пункты. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность всех людей. Тем временем Путина ждет Гаага. Диктатор обязательно ответит за все содеянное. Россия уже доказала, что не имеет ничего общего с цивилизованными странами.