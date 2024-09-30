Во Франции будут судить "подругу" Путина Марин Ле Пен, это угрожает ее карьере, – Politico

Во Франции ультраправый политик Марин Ле Пен предстанет перед судом. Речь идет о деле о незаконном финансировании предвыборной кампании.

Издание Politico пишет, что это дело может разрушить президентские амбиции Ле Пен.

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Судебное дело вокруг Марин Ле Пен

Опросы во Франции свидетельствуют о высокой поддержке лидера французских ультраправых Марин Ле Пен. Она как никогда близка к победе на президентских выборах в 2027 году. Однако суд может помешать ее планам.

Марин Ле Пен, ее партия "Национальное объединение" и 26 других лиц, в том числе нынешних и бывших французских чиновников и депутатов Европарламента, обвиняются в хищении средств Европарламента.

Судебный процесс начался 30 сентября. Если после двухмесячного судебного разбирательства Ле Пен признают виновной, ей может грозить максимальное наказание в виде 10 лет за решеткой и штраф в размере 1 миллиона евро.

Хотя такой срок заключения маловероятен, ей также грозит возможный пятилетний запрет баллотироваться на государственные должности, что не позволит ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года,

– пишет издание.

Последние опросы показали, что Марин Ле Пен получила бы около 40% голосов в первом туре, если бы тот состоялся прямо сейчас.