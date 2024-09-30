Видання Politico пише, що ця справа може зруйнувати президентські амбіції Ле Пен.

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Судова справа навколо Марін Ле Пен

Опитування у Франції свідчать про високу підтримку лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен. Вона як ніколи близька до перемоги на президентських виборах у 2027 році. Однак суд може стати на заваді її планам.

Марін Ле Пен, її партія "Національне об’єднання" та 26 інших осіб, у тому числі нинішніх і колишніх французьких посадовців і депутатів Європарламенту, звинувачуються в розкраданні коштів Європарламенту.

Судовий процес розпочався 30 вересня. Якщо після двомісячного судового розгляду Ле Пен визнають винною, їй може загрожувати максимальне покарання у вигляді 10 років за ґратами та штраф у розмірі 1 мільйона євро.

Хоча такий термін ув’язнення малоймовірний, їй також загрожує можлива п’ятирічна заборона балотуватися на державні посади, що не дозволить їй балотуватися на президентських виборах 2027 року,

– пише видання.

Останні опитування показали, що Марін Ле Пен отримала б близько 40% голосів у першому турі, якби той відбувся прямо зараз.