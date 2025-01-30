Его подписал председатель наблюдательного совета 23 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины.

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Что известно о ситуации

В связи с этим государственному регистратору были поданы необходимые документы, и данные в Едином государственном реестре были приведены в соответствие с фактическими обстоятельствами,

– говорится в сообщении.

Напомним, 21 января 2025 года наблюдательный совет решил продлить контракт с действующим директором Безруковой на один год. Однако министр обороны Рустем Умеров выступил против – он объявил о смене руководства АОЗ из-за невыполнения основных задач и инициировал служебное расследование.

Обязанности руководителя Агентства временно поручили Арсену Жумадилову, руководителю "Государственного оператора тыла". В Едином государственном реестре было указано, что с 25 января Жумадилов является официальным руководителем АОЗ, а не временно исполняющим обязанности.

После Безрукова заявила – еще с лета 2024 года она якобы сталкивалась с препятствиями в работе со стороны Минобороны и получала устные распоряжения о заключении сделок.