На взятке задержали скандальную чиновницу КГГА и директора Бессарабского рынка, – СМИ

Правоохранители задержали чиновницу КГГА и директора коммунального столичного рынка при получении неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов США. По данным УП, речь идет о начальнице управления туризма и промоций КГГА Марине Радовой и директоре КП "Бессарабский рынок" Николае Ковальчуке.

Следствие установило, что в 2023 году один из предпринимателей арендовал коммунальное имущество для обустройства заведения общественного питания на Бессарабском рынке, передает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора и "Украинскую правду".

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Как чиновница КГГА и директор рынка брали взятки?

Оказалось, что центральный вход в заведение питания расположен в арке здания рынка, и относится к имуществу, арендованного Управлением туризма и промоций КГГА.

Управление использует арку для размещения агитаций и рекламы. Эти конструкции делали невозможным проход к будущему заведению питания.

Для "решения" вопроса доступа к заведению питания, Марина Радова предложила предпринимателю "купить" себе право беспрепятственного доступа к его помещению.

К сделке она привлекла также директора рынка, который должен был выполнить посреднические функции и с использованием служебного положения посодействовать в передаче имущества.

Во время получения средств оба были задержаны. Обоим готовятся подозрения в совершении уголовного преступления.

Задержание чиновницы КГГА и директора рынка / Фото прокуратура

Напомним, что Марина Радова является фигуранткой скандальной вечеринки в КГГА. В конце апреля 2025 года в сеть "слили" видео, на котором работники Управления КГГА по вопросам туризма и промоций праздновали чей-то день рождения в рабочем кабинете. Чиновники изрядно напились. Они бродили по кабинетам, падали друг на друга, "отрубались" прямо на полу в забавных позах. Событие случилось еще в 2022 году. В июле 2025 года Радову уволили по собственному желанию.