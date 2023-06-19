Выжжена и полностью разрушена: появились болезненные кадры Марьинки из дрона

Марьинка на Донетчине продолжает страдать от обстрелов с российской стороны. Сейчас город дотла выжжен.

В сети показали кадры, как Марьинка выглядит сегодня. Об этом информирует 24 Канал.

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Марьинка – полностью разрушена

Во время полномасштабного вторжения России в Украину город полностью разрушен вражеской армией. Еще в ноябре 2022 было известно, что там не осталось гражданского населения.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что в Марьинке не осталось ни одного уцелевшего дома. Все здания разрушены и выжжены.

Разрушенная Марьинка: смотрите видео

Отметим, что во время полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" продвинулась в Марьинке 22 марта 2022 года. 20 апреля ВСУ откинули врага из города и вернули фронт боевых действий в состояние до 24 февраля.

Фактически все это время в Марьинке шли бои. Сейчас в городе нет гражданских, только военные. Фотографии полностью уничтоженного города также обнародовали в феврале 2023 года.

Какая ситуация на Марьинском направлении

По состоянию на 19 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что на Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар.

В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.