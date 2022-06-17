Марионетку Путина Пушилина засветили на экономическом форуме в Петербурге

Главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина все же показали на экономическом форуме в Петербурге. Кроме того, ему дали слово, и он сказал все то, что от него хотел Кремль.

Известно, что Пушилину приказали игнорировать в день открытия Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Важно Россия уже стратегически проиграла войну против Украины – глава штаба обороны Британии

Однако 16 июня его все же показали и даже дали слово. Говорил он все, что от него требовали. В частности, "решение о проведении референдума по присоединению "ДНР" к России будет приниматься после завершения спецоперации в Украине".

Также от него звучала фраза, что "в обозримом будущем Украины как государства может не быть".

"На самом деле, он просто повторил то, что ему поручили. Тем более что ПМЭФ-балаган с Киркоровым и талибами, Захаровой и Киселевым – лишь скучный разогрев перед выступлением хедлайнера – Путина", – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Что известно о марионетке Путина – Пушилина

Положение главаря террористов Дениса Пушилина стало крайне шатким из-за недовольства руководства общей ситуацией на войне. Кроме того, у Путина планируют аннексировать всю захваченную территорию и заменить марионеточную "власть" российскими чиновниками.

На сегодняшний день фактически ни Пасечник, Ни Пушилин ничего не решают. Деньгами и их распределением занимают люди в правительстве, которых туда назначили. А эти главари просто политические рупоры.

В городе Лимане Донецкой области был ранен главарь боевиков Денис Пушилин . Также среди пострадавших были представители верхушки российской власти, одного из них – уничтожили. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Пока российское командование ведет активные боевые действия, Пушилин и Пасечник почти одновременно начали формировать "отряды спецназовцев". Они хотят распространить свое влияние и объединить оба признанных Путиным квазиобразования. Причины тому банальны – деньги.

Может вас заинтересовать – британская разведка раскрыла планы России на Востоке: смотрите видео