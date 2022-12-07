Все, как у фильмов ужасов, – жительница Мариуполя о событиях в городе 24 февраля

24 февраля в Мариуполе царила атмосфера, как в ужастике. К общему напряжению и непониманию, что будет дальше, добавлялась пасмурная погода.

О том, что происходило в Мариуполе 24 февраля, журналистам 24 канала рассказала местная жительница Диана Пашко для проекта "СВОИ".

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Кто-то шел на работу, а кто-то собирал вещи и уезжал

В день полномасштабного вторжения россиян в Украину некоторые мариупольцы даже собирались на работу. Люди думали, что будет так, как в 2014 году. Несколько дней будут происходить обстрелы, а потом все пройдет.

Некоторые понимали, что будет война. Они собирали вещи и уезжали из города. Атмосфера была напряжена. Тогда падал дождь, был туман. Все, как в фильме ужасов,

– рассказала Диана.

Сама девушка планировала уезжать из Мариуполя еще до вторжения. Ее муж – военный. Он просил, чтобы любимая уехала из родного города, пока это еще безопасно. Новости были тревожны уже несколько месяцев, поэтому Диана вместе с сестрами и мамой запланировали уехать 24 февраля.

Однако они не знали, что великая война начнется именно в этот день. Предварительные планы по выезду разрушились и женщины в спешке взяли билеты на поезд в Днепр. В последний раз Диана была в родном городе еще в декабре. Теперь девушка живет в Киеве.