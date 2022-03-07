Мариуполь в блокаде: видео с очередью за водой к цистерне, из которой раньше поливали улицы

В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. В городе нет продуктов, лекарств, отопления и воды. В сети обнародовали видео, на котором заметна очередь к цистерне, из которой ранее поливали улицы.

Мариуполь не сдается, несмотря на все попытки врага его сломать. Однако в городе критическая гуманитарная ситуация. Об этом в сети заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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В Мариуполе люди стоят в очереди за водой

Мариуполь в блокаде. Нет лекарств, нет еды, нет отопления, нарушено центральное водоснабжение. Гуманитарная катастрофа,

– отметил Геращенко.

Советник министра обнародовал видео, которое ему прислал мэр города Вадим Бойченко. На нем жители Мариуполя сформировали очередь к цистерне, из которой ранее поливали улицы.

"Российские нацисты так и не сделали гуманитарного коридора. Хотят сломить сопротивление Мариуполя", – подчеркнул Геращенко. Но добавил, что город не сдастся.

В Мариуполе очередь за водой к цистерне, с которой поливали улицы: смотрите видео

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