Маріуполь не здається, попри всі намагання ворога його зламати. Однак у місті критична гуманітарна ситуація. Про це у мережі заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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У Маріуполі люди стоять у черзі по воду
Маріуполь у блокаді. Немає ліків, немає їжі, немає опалення, порушене центральне водопостачання. Гуманітарна катастрофа,
– зазначив Геращенко.
Радник міністра оприлюднив відео, яке йому надіслав мер міста Вадим Бойченко. На ньому жителі Маріуполя сформували чергу до цистерни, з якої раніше поливали вулиці.
"Російські нацисти так і не зробили гуманітарного коридору. Хочуть зламати опір Маріуполя", – наголосив Геращенко. Але додав, що місто не здасться.
У Маріуполі черга по воду до цистерни, з якої поливали вулиці: дивіться відео
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