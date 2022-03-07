Маріуполь не здається, попри всі намагання ворога його зламати. Однак у місті критична гуманітарна ситуація. Про це у мережі заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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У Маріуполі люди стоять у черзі по воду

Маріуполь у блокаді. Немає ліків, немає їжі, немає опалення, порушене центральне водопостачання. Гуманітарна катастрофа,

– зазначив Геращенко.

Радник міністра оприлюднив відео, яке йому надіслав мер міста Вадим Бойченко. На ньому жителі Маріуполя сформували чергу до цистерни, з якої раніше поливали вулиці.

"Російські нацисти так і не зробили гуманітарного коридору. Хочуть зламати опір Маріуполя", – наголосив Геращенко. Але додав, що місто не здасться.

У Маріуполі черга по воду до цистерни, з якої поливали вулиці: дивіться відео

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