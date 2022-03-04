Российские оккупанты, несмотря на бешеные потери солдат и военной техники, не оставляют надежд захватить Украину. ВСУ и все защитники Украины дают врагу отпор и не собираются отступать.

Куда бы ни пришли российские оккупанты – всюду встречают невероятную отвагу ВСУ и сопротивление местного населения. Единичные успехи врага временны, и он, понимая это, наносит сокрушительный ракетный удар по мирным городам.

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Защита Мариуполя

Атаку врага на Мариуполь отбивают многие герои. ВСУ, "Азов", Нацгвардия, морская пехота, полиция, территориальная оборона, пограничники – все воины сражаются против оккупантов и защищают город.

Бои продолжаютя, сегодня нашим героям удалось уничтожить две боевые машины оккупантов, три танка и многих пехотинцев.

"Мариуполь держится, восточный форпост никто не собирается покидать", – уверяют украинские защитники.

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