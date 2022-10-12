Мариуполь замерзает, но борется: как выживает город в оккупации и какой "апокалипсис" ждет людей

Российские оккупанты оставили в Мариуполе людей без жилья. Неизвестно, как люди будут выживать без света, газа и воды.

Об этом для 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь, который в оккупации, он борется. В последнее время очень мощно восстал. Люди пытаются себя убеждать, что будет хорошо. Однако мы видим, что зима не за горами. В Мариуполе начинаются азовские муссоны – это мощный ветер с моря. Там не спасает ничего, кроме отопления. Город начинает замерзать", – сказал Андрющенко.

Обратите внимание – в Мариуполе нет воды и отопления: смотрите видео

Вместо отопления затопили дома

По словам Андрющенко, оккупанты распространяют пропаганду о якобы строительстве. Он отметил, что враг действительно возводит новые постройки – например, 2 дома на 90 квартир, но посреди района, где уничтожили тысячи квартир.

Такова сегодня жизнь в Мариуполе. Постоянно проводят какие-то "эксперименты" с инфраструктурой. На улице Киевской сегодня дали воду в систему отопления. Однако забыли, что в большинстве зданий они срезали батареи, поэтому людям просто затапливало дома, – отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты частично возобновили выдачу горячей пищи. Электричество в Мариуполе нормально не работает, газа нет, люди готовят на улице. Как рассказал советник мэра, город деградирует, несмотря на картинки пропагандистов, и возвращается в такое состояние, как был в марте или апреле.

Будут новые депортации

Андрющенко считает, что оккупанты не успеют завершить свои стройки. Пока что они создали маленький микрорайон. Там 5 или 6 многоэтажек. Там еще никто не живет, но ключи выдают только своим. То есть это люди, которые перешли на сторону оккупантов и приобщаются к пропаганде. Остальные мариупольцы продолжают жить в подвалах, подъездах.

"Есть дом на проспекте Мира, где есть только один подъезд и проживает один человек на 6 этаже. В настоящее время примерно 50% людей в Мариуполе не имеют доступа к свету и воде", – отметил Андрющенко.

Кстати В 50 километрах от Мариуполя в оккупантов расцвел "хлопок", – Андрющенко

Советник мэра сообщил, что есть прогнозы новой волны депортаций из Мариуполя под видом зимней эвакуации. Он сказал, что скоро точно будут проблемы с электричеством, потому что те сети, которые восстанавливают оккупанты, не выдерживают напряжение.

"Будут возникать пожары из-за электрообогревателей. Сейчас в городе тоже возникают пожары из-за газовых баллонов. Российские спасатели не работают на территории Мариуполя. Они очень редко выезжают. Зимой, когда все замерзнет, у них не будет даже где набрать воды", – пояснил Андрющенко.